На трассе Одесса — Киев произошло смертельное ДТП

Сегодня на трассе Одесса — Киев погиб водитель «КамАЗ», на всей скорости влетевший в дорожно–ремонтную бригаду.

Как сообщают в Службе автодорог в Одесской области, их сотрудники проводили ремонтные работы на трассе по всем правилам техники безопасности, обозначив место проведения работ.

Именно во время проведения работ в бригаду на всей скорости влетел «КамАЗ». Столкновение произошло с автомобилем ремонтной службы. Среди сотрудников «Одесского Облавтодора» травмы получил водитель их грузовика, находившийся в момент столкновения в кабине.

Виновник ДТП, водитель «КамАЗ» погиб на месте.

На месте аварии работали сотрудники полиции и «Скорой помощи».