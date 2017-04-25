В Николаеве рисуют на дверях должников кресты

Николаевские коллекторы вышли на новый уровень запугивания — они разрисовывают стены подъезда, в котором проживает должник, пишут "Новости N".

Об этом в социальной сети «Фейсбук» сообщила журналист Ирина Курдыба.

«История такая: прихожу вчера с работы, а у меня на стене надпись угрожающего характера. Присмотрелась, речь о другой квартире, но тоже неприятно. Звоню соседке - приличной многодетной маме, в чей адрес угрозы написаны.

Она, бедная, ни сном, ни духом о кредите, который взял ее бывший муж и с которым она (внимание!) давно в разводе. Оказывается, к ней приходили горе-коллекторы и, не застав ее дома, разрисовали недавно отремонтированные нами стены.

Соседка вызвала полицию. Те сказали, чтобы она, мать 5 детей, сама ловила хулиганов. У меня в связи с этим два вопроса: кто дал право уродам-коллекторам запугивать несчастную мать? И почему наша полиция футболит беззащитных людей? А вот и доказательства содеянного», - написала Курдыба и поделилась также соответствующими фотографиями.