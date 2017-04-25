В Киеве из-за бомбы закрыли станцию метро

В Киеве сегодня, 25 апреля, неизвестный сообщил о заминировании одной из станции киевского метрополитена. Об этом в своём Facebook рассказала начальник отдела коммуникации ГУ НП Оксана Блищик.

По информации анонима, взрыв должен произойти на станции метро «Героев Днепра». Сразу после получения таких данных в районе 14: 35 на место выехала следственно-оперативная бригада, специалисты-взрывотехники и кинологи.

Передвижение по синей ветке столичного метро продолжается в штатном режиме, только поезда транзитом проходят через «Героев Днепра». Конечной станцией для пассажиров пока является станция метро «Минская».

Входы и выходы из названной станции закрыты для доступа, пассажиры эвакуированы, разведку территории ведут специалисты. Правоохранители предпринимают меры для установления личности личности человека, сообщившего о взрыве.