В Николаеве, в парке "Лески" обнаружен труп студента

25.04.17 17:45Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Утром в субботу, 22 апреля, в парке «Лески», который расположен по ул. Индустриальной в Николаеве обнаружен труп студента Николаевского национального аграрного университета.

Как сообщает издание "Новости-N", тело студента было обнаружено в укромном уголке парка, между забором детского дома и общежитием гостиничного типа.

По предварительным данным, молодой человек свел счеты с жизнью, повесившись на дереве. Предсмертной записки ни рядом с телом, ни в вещах погибшего, обнаружено не было.

Правоохранители установили личность погибшего — им оказался 19-летний студент 2-го курса инженерно-энергетического факультета. Причины, толкнувшие молодого человека на самоубийство, предстоит выяснить следствию.

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