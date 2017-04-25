В Николаеве, в парке "Лески" обнаружен труп студента Утром в субботу, 22 апреля, в парке «Лески», который расположен по ул. Индустриальной в Николаеве обнаружен труп студента Николаевского национального аграрного университета. Как сообщает издание "Новости-N", тело студента было обнаружено в укромном уголке парка, между забором детского дома и общежитием гостиничного типа. По предварительным данным, молодой человек свел счеты с жизнью, повесившись на дереве. Предсмертной записки ни рядом с телом, ни в вещах погибшего, обнаружено не было. Правоохранители установили личность погибшего — им оказался 19-летний студент 2-го курса инженерно-энергетического факультета. Причины, толкнувшие молодого человека на самоубийство, предстоит выяснить следствию. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама