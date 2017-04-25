11.04.17 22:052030
В Николаеве, в парке "Лески" обнаружен труп студента
|25.04.17 17:45
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Утром в субботу, 22 апреля, в парке «Лески», который расположен по ул. Индустриальной в Николаеве обнаружен труп студента Николаевского национального аграрного университета.
Утром в субботу, 22 апреля, в парке «Лески», который расположен по ул. Индустриальной в Николаеве обнаружен труп студента Николаевского национального аграрного университета.
Как сообщает издание "Новости-N", тело студента было обнаружено в укромном уголке парка, между забором детского дома и общежитием гостиничного типа.
По предварительным данным, молодой человек свел счеты с жизнью, повесившись на дереве. Предсмертной записки ни рядом с телом, ни в вещах погибшего, обнаружено не было.
Правоохранители установили личность погибшего — им оказался 19-летний студент 2-го курса инженерно-энергетического факультета. Причины, толкнувшие молодого человека на самоубийство, предстоит выяснить следствию.