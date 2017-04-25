Черкасские энергетики перекрыли трассу на Киев из-за невыплаты зарплаты

В Черкассах, работники ПАО "Черкассыоблэнерго" вышли на акцию протеста и перекрыли трассу на Киев из-за невыплаты заработной платы.

Об этом сообщают Вести. Протестующие энергетики потребовали увольнения руководства предприятия, а также выплаты долговых обязательств в виде заработной платы перед работниками. Акция протеста проходила на трассе возле Деньговского лесничества.

Кроме того, митингующие уверены, что руководитель предприятия регулярно похищала средства организации, а также отказывалась стабильно выплачивать работникам заработанные деньги. Сама экс-руководитель Светлана Кузьмина ПАО "Черкассыоблэнерго" считает иск об своём увольнении незаконным.

Печерский райсуд Киева запретил предприятию осуществлять какие-либо действия по смене руководства. Отмечается, что весной этого года ей было объявлено подозрении в хищении средств в особо крупном размере.