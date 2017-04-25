Штаб АТО: При обстреле под Авдеевкой погиб боец

Обстреляли опорный пункт подразделения одной из механизированных бригад.

В результате обстрела под Авдеевкой Донецкой области погиб украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook во вторник, 25 февраля.

"В результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи недалеко от Авдеевки, погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

По данным штаба, во время обстрела противник применял 82-милиметровые минометы, гранатометы различных систем, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.