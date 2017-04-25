Как японец несколько лет прожил в туалете

25.04.17 19:56Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

В помещении нашли также газовую плитку, электрообогреватель, одежду и несколько сотен бутылок с мочой.

В японском городе Усуки арестовали мужчину, который несколько лет прятался в общественном туалете.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Известно, что жилище, которое японец обустроил на труднодоступном чердаке здания, обнаружил электрик, который ремонтировал электропроводку.

По всей видимости, мужчина забирался туда через 50-сантиметровый люк в потолке.

Государственный служащий, осмотревший чердак, утверждает, что жилец поддерживал там чистоту и порядок. В помещении нашли также газовую плитку, электрообогреватель, одежду и несколько сотен бутылок с мочой.

Японец признался полицейским, что переселился в общественный туалет три года назад, когда оттуда съехал прежний жилец.

Правоохранительные органы Усуки обыскали общественные туалеты города и заявили, что теперь в них никто не живет.

Похожие новости

04.04.17 08:00Первые секунды после взрыва в метро Петербурга (видео 18+)

15.02.17 19:25В Абхазии российских туристов закидали камнями

10.02.17 10:55В Николаевских дворах орудуют "дровосеки"

21.04.16 13:28Группу Uriah Heep удивили туалеты поезда Одесса-Харьков

16.04.13 10:50Как справиться с нуждой?

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 25.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:05Пьер Ришар: Женщина может выпить столько, сколько ей позволит ее мужчина

20:55Ученые предрекли скорое вторжение инопланетян

20:43Названы фрукты и овощи, которые пропадут с украинских прилавков

20:36В Николаеве проведут инвентаризацию люков

20:27В рейтинге украинских губернаторов Алексей Савченко на 11-м месте

20:14Продукты, которые продлевают жизнь

20:02"Синие киты": киберполиция заявила о крупном улове

19:56Как японец несколько лет прожил в туалете

19:35"Николаевэлектротранс" возьмет кредит у ЕБРР на покупку автобусов и троллейбусов

19:28В курортном городе Черногории прогремел мощный взрыв

19:17Кличко уволил главного транспортника Киева

19:03Штаб АТО: При обстреле под Авдеевкой погиб боец

18:56Японцы предоставят экспертную помощь по эксплуатации дорог и мостов в Николаеве

18:45Путин уверяет, что нашел замену газотурбинным двигателям николаевской «Зори-Машпроект»

18:36В Тернополе мужчина украл из банкомата почти полмиллиона гривен (видео)

18:24Черкасские энергетики перекрыли трассу на Киев из-за невыплаты зарплаты

18:15Что делать со злыми людьми в твоей жизни? Универсальный совет

18:07Мониторинговая миссия ОБСЕ возобновила патрулирование территорий ОРДЛО

17:58Жителі Кривоозерщини стануть першими відвідувачами Мобільного сервісного центру МВС

17:45В Николаеве, в парке "Лески" обнаружен труп студента

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

11.04.17 22:052030

Аллея японских сакур в Николаеве

11.04.17 22:331870

Порошенко подписал закон для суда над Януковичем

11.04.17 23:07470

Укрсоцбанк – обновленное учреждение на рынке Украины

12.04.17 07:391850

СБУ в Киеве задержала группу торговцев органами

Самые читаемые

18.04.17 18:5328410

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

15.04.17 18:229580

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

15.04.17 08:006450

Суббота перед Пасхой, что нельзя делать, что можно, приметы и обычаи

14.04.17 15:015260

Поздравление с Пасхой от Владислава Чайки

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика