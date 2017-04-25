Как японец несколько лет прожил в туалете

В помещении нашли также газовую плитку, электрообогреватель, одежду и несколько сотен бутылок с мочой.

В японском городе Усуки арестовали мужчину, который несколько лет прятался в общественном туалете.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Известно, что жилище, которое японец обустроил на труднодоступном чердаке здания, обнаружил электрик, который ремонтировал электропроводку.

По всей видимости, мужчина забирался туда через 50-сантиметровый люк в потолке.

Государственный служащий, осмотревший чердак, утверждает, что жилец поддерживал там чистоту и порядок. В помещении нашли также газовую плитку, электрообогреватель, одежду и несколько сотен бутылок с мочой.

Японец признался полицейским, что переселился в общественный туалет три года назад, когда оттуда съехал прежний жилец.

Правоохранительные органы Усуки обыскали общественные туалеты города и заявили, что теперь в них никто не живет.