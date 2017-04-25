В Тернополе мужчина украл из банкомата почти полмиллиона гривен (видео)

Вор среди белого дня открыл крышку сервисной части банкомата и забрал деньги.

В Тернополе мужчина среди белого дня украл из банкомата почти полмиллиона гривен. Инцидент произошел 19 апреля. Сейчас полиции разыскивает злоумышленника.

"С 18:00 до 19:00 неизвестный осуществила вмешательство в электронную систему банкомата, установленного в помещении торгового центра "Новус", что в областном центре по улице Перля.

Злоумышленник путем открытия крышки сервисной части банкомата и повреждением шлейфа клавиатуры с подключением мобильного устройства сумел похитить денежные средства в сумме 452 200 грн", – сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

Кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения. Продолжается уголовное производство.