"Синие киты": киберполиция заявила о крупном улове

25.04.17 20:02Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Украинская киберполиция предотвратили 10 попыток самоубийства подростков, которые участвовали в группах смерти.

Глава Национальной полиции Сергей Князев во время заседания коллегии МВД поручил начальникам главных управлений МВД в областях усилить борьбу с так называемыми группами смерти в соцсетях. Об этом он заявил сегодня 25 апреля.

"Новым вызовом для общества и полиции стало стремительное распространение так называемых групп смерти. К сожалению, Украина не стала исключением, например, группы в социальной сети ВКонтакте под названием "Синие киты", "Море китов" и тому подобное.

На сегодняшний день полицией открыто 35 уголовных производств и установлено 4 факта суицида, которые связаны с деятельностью этих групп", - сказал Князев.

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