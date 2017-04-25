В курортном городе Черногории прогремел мощный взрыв

25.04.17 19:28Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

В Черногории в курортном городе Херцег-Нови недалеко от автобусной остановки произошел сильный взрыв. Об этом сообщает местное издание RTCG.

"На магистрали перед автобусной станцией взорвалась бомба, заложенная в автомобиле. В результате один человек - водитель - серьезно ранен", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что взрыв был такой силы, что местные жители слышали его в разных концах города. В результате взрыва серьезные травмы получил водитель автомобиля, в котором находилось взрывное устройство, а также повреждения получили припаркованные рядом автомобили.

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