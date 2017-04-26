Почему в Киеве почти на месяц перекрыли Крещатик

В ночь на 26 апреля в Киеве перекрыли Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до Прорезной.

Как известно, центр столицы перекрывают в связи с проведением Евровидения-2017. Эта схема будет действовать почти месяц – до 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, до 18 мая на Крещатике будет запрещено передвигаться пешеходам.

Кроме того, чтобы попасть на территорию Еврогородка на Крещатике, нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Кроме того, с 6 по 7 мая будет ограничено движение по Грушевского (от Парковой дороги до Ивана Мазепы) на Институтской (от Ольгинской до Крепостного переулка) на Садовой (от Институтской до Грушевского) на Липской (от Институтской до Грушевского) на Шелковичной (от Институтской до Грушевского).

7 мая с 13:00 до 24:00 – для транспорта и пешеходов закроют Грушевского (от Европейской площади до Парковой дороги); на Парковой дороге (от Петровской аллеи до площади Андрея Первозванного) на Петровской аллее (от Европейской площади до Парковой дороги).