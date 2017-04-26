В Бразилии индейцы обстреляли из лука полицейских (видео)

26.04.17 10:55Сколько просмотров этой статьи39Сколько комментариев этой статьи0

Коренные жители протестовали против демаркации земель.

Несколько индейских племен Бразилии провели акцию протеста, выступая против законопроекта о демаркации земель – из-за него коренные народы могут лишиться части своих исконных территорий, сообщает Евроньюз.

Вожди племен обвиняют президента Мишеля Темера в том, что собирается передать участки земли на Амазонке крупным корпорациям.

Около 2 тысяч человек собрались у здания бразильского парламента, перекрыв движение транспорта на близлежащих дорогах. Для разгона демонстрантов полиция применила светошумовые гранаты, резиновые пули и перцовый спрей. Индейцы в ответ выпустили в стражей порядка несколько стрел из лука.

Вытеснить индейцев с площади перед Конгрессом полиции не удалось. Некоторые протестующие стали разбивать палатки и говорят, что намерены остаться здесь в течении недели.

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Среда, 26.04.2017

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