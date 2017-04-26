У одесских медиков нашли крупную партию опасных наркотиков (видео) По ценам "черного рынка" стоимость изъятых наркотиков составляет 4,5 миллиона гривен. В Одессе сотрудники Следственного управления и Управления противодействия наркопреступности провели обыск в заведении, где проводится заместительная поддерживающая терапия. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции. Во время обыска полицейские изъяли 3853 дозы особо опасного наркотического средства "Метадон", 4583 дозы бупренорфина и 555 доз психотропного вещества "Cиабазон". Кроме этого, были обнаружены и изъяты неучтенные денежные средства в размере 75 тысяч гривен. По ценам "черного рынка" стоимость изъятых наркотиков составляет 4,5 миллиона гривен. По данному факту продолжается следствие. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама