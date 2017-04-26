12.04.17 19:012120
У одесских медиков нашли крупную партию опасных наркотиков (видео)
|26.04.17 11:51
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По ценам "черного рынка" стоимость изъятых наркотиков составляет 4,5 миллиона гривен.
По ценам "черного рынка" стоимость изъятых наркотиков составляет 4,5 миллиона гривен.
В Одессе сотрудники Следственного управления и Управления противодействия наркопреступности провели обыск в заведении, где проводится заместительная поддерживающая терапия.
Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.
Во время обыска полицейские изъяли 3853 дозы особо опасного наркотического средства "Метадон", 4583 дозы бупренорфина и 555 доз психотропного вещества "Cиабазон".
Кроме этого, были обнаружены и изъяты неучтенные денежные средства в размере 75 тысяч гривен.
По ценам "черного рынка" стоимость изъятых наркотиков составляет 4,5 миллиона гривен. По данному факту продолжается следствие.