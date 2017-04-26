В Липецке начали ликвидацию фабрики Roshen - СМИ

26.04.17 12:16Сколько просмотров этой статьи77Сколько комментариев этой статьи0

Без работы остаются 700 человек.

В российском Липецке начали увольнять сотрудников кондитерской фабрики Рошен. Об этом сообщает Комсомольская правда.

Напомним, в начале года руководство предприятия объявило о закрытии производства "по экономическим и политическим причинам", а официальное закрытие фабрики состоялось 24 апреля.

Без работы остаются около 700 человек. Первых 85 работников рассчитали 24 апреля, рассказал "Комсомолке" первый заместитель начальника управления труда и занятости Липецкой области Виктор Кирей.

"Людям произвели расчет, выдали документы. Теперь они встанут на учет в центр занятости. В принципе, у них достаточно выгодные условия сокращения, поэтому устраиваться на новую работу они не спешат. За первые 2 месяца они получают так называемое выходное пособие в размере прежней зарплаты, если не найдут за этот период работу, то столько же получат и за 3-й месяц. А далее уже только пособие в размере 4900 рублей. Но мы ведем активную работу с людьми, разъясняем, что лучше как можно быстрее подыскать себе новую работу, предлагаем вакансии. Многие интересуются переобучением", - сказал Кирей.

Вторую партию сотрудников рассчитали во вторник, 25 апреля.

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