В зоопарке медведь откусил руку 9-летнему мальчику

26.04.17 12:49Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Бедой закончилась школьная экскурсия, которую организовали для учащихся одной из школ в зоопарк Калькильи – единственный городской зоопарк Палестинской автономии. В результате наплевательского отношения к технике безопасности девятилетний школьник остался без руки.

По информации информационного агентства «Маан» со ссылкой на палестинских правоохранителей ребенок преодолел защитное ограждение с целью покормить зверя в клетке, и медведь откусил ему руку по локоть.

Покалеченного мальчика срочно доставили в местную больницу, а оттуда отправили в госпиталь Национального университета Ан-Наджах в Шхеме.

Как пишет Daily Mail, откушенную часть руки медведь съел.

После инцидента министерство местного самоуправления распорядилось закрыть парк до последующего уведомления. Назначена специальная комиссия по расследованию трагедии.

Что предприняли в отношении хищника, неизвестно.

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