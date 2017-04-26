В зоопарке медведь откусил руку 9-летнему мальчику

Бедой закончилась школьная экскурсия, которую организовали для учащихся одной из школ в зоопарк Калькильи – единственный городской зоопарк Палестинской автономии. В результате наплевательского отношения к технике безопасности девятилетний школьник остался без руки.

По информации информационного агентства «Маан» со ссылкой на палестинских правоохранителей ребенок преодолел защитное ограждение с целью покормить зверя в клетке, и медведь откусил ему руку по локоть.

Покалеченного мальчика срочно доставили в местную больницу, а оттуда отправили в госпиталь Национального университета Ан-Наджах в Шхеме.

Как пишет Daily Mail, откушенную часть руки медведь съел.

После инцидента министерство местного самоуправления распорядилось закрыть парк до последующего уведомления. Назначена специальная комиссия по расследованию трагедии.

Что предприняли в отношении хищника, неизвестно.