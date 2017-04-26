В Одессе ищут жертву группового изнасилования

Сотрудники полиции разыскивают свидетелей группового изнасилования на остановке в районе села Крыжановка. Об этом сообщают представители "УСИ".

Сперва сообщение о поиске девушки разместили представители "Самообороны Майдана Одессы".

— 22 апреля 2017 в селе Крыжановка, на остановке “5-Крыжановка”, было совершено групповое изнасилование. Обращаемся к жителям Крыжановки, Фонтанки, Суворовского района города Одессы с просьбой предоставить любую, связанную с преступлением, информацию, – сообщается на странице "Самообороны Майдана Одессы" в Facebook .

Ведущий консультант Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк заявляет, что подозреваемых нашли спустя сутки и опросили. По его словам, потерпевшая до сих пор не объявилась

— Получается, что о факте изнасилования говорят третьи лица. Это местные жители, которые утверждают, что два строителя изнасиловали девушку возле остановки, а она после этого куда-то ушла, – заявил сотрудник Нацполиции.