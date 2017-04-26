В запорожской квартире обнаружен почерневший труп висельника (видео 18+)

26.04.17 13:16Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

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На видеохостинге YouTube опубликована оперативная запись сотрудников аварийно-спасательной службы «Кобра».

Силовики вскрыли дверь одной из квартир, хозяин которой не выходил долгое время на связь. По имеющейся информации соседи жаловались на то, что из жилища мужчины исходит трупный запах и поэтому вызвали спасателей.

Бойцы «Кобры» вскрыли специнструментом двери квартиры, в которой находился почерневший труп хозяина.

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Среда, 26.04.2017

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