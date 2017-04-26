В запорожской квартире обнаружен почерневший труп висельника (видео 18+) Предупреждаем, видео не для слабонервных! На видеохостинге YouTube опубликована оперативная запись сотрудников аварийно-спасательной службы «Кобра». Силовики вскрыли дверь одной из квартир, хозяин которой не выходил долгое время на связь. По имеющейся информации соседи жаловались на то, что из жилища мужчины исходит трупный запах и поэтому вызвали спасателей. Бойцы «Кобры» вскрыли специнструментом двери квартиры, в которой находился почерневший труп хозяина. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама