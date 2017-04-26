Николаевская полиция задержала херсонскую банду

Правоохранители задержали группу вооруженных херсонцев, которые отобрали у николаевца почти 270 тысяч долларов США.

Как сообщает Инше.Тв, около 02:10 час. 24 марта 2017 года в подъезде дома по пр. Центральному двое неизвестных, лица которых были закрыты масками с прорезями для глаз, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрали у 29-летнего местного жителя рюкзак с деньгами.

Нанесенный ущерб потерпевший оценил в 200 тысяч гривен и только позже стало известно, что сумма была намного больше — пострадавший должен был лишь доставить деньги предпринимателю, но о точном их количестве не знал. На самом деле в распоряжении преступников оказались 267 500 долларов США.

Во время осмотра места происшествия полицейским сразу стало ясно, что злоумышленники тщательно готовились к нападению и приняли все возможные меры для конспирации, почти не оставив оперативникам зацепок: неизвестные прятали лица за масками, были в перчатках и четко распределили между собой обязанности.

К раскрытию этого тяжкого преступления были задействованы практически все сотрудники Центрального отдела полиции. Значительную роль в расследовании сыграли камеры видеонаблюдения, расположенные вблизи места происшествия на частных домах, развлекательных заведениях и учреждениях. Анализ имеющихся видеоматериалов дал оперативникам первые положительные результаты и понимание, кого искать.

В связи с тем, что потерпевшего преступники ждали уже у дверей квартиры предпринимателя, правоохранители искали нападавших среди тех, кто мог знать о планирующейся доставке денег.

Полицейские установили личность мужчины, который обоснованно подозревался в причастности к совершению этого преступления.

Оказалось, что незадолго до нападения организатор преступления поссорился с предпринимателем, на которого работал, и был уволен. Однако он многое знал о нюансах бывшей работы, что дало ему возможность узнать о сроках и условиях передачи денег экс-работодателю.

Для реализации своего преступного замысла житель Херсона привлек знакомых — земляков 38-ми и 43-х лет. После «удачной операции» все поделили между собой чужие деньги и распорядились ими по-разному: кто быстро приобрел автомобиль, кто-то гараж, кое-кто тратить деньги не торопился, а вот организатор нападения вложил отобраны доллары в развитие собственного новосозданного бизнеса.

Прошел месяц непрерывной кропотливой работы правоохранителей. За это время полицейские установили личности всех участников нападения, их места проживания, связи и образ жизни.

После согласования процессуальных действий с прокуратурой области, полицейские Центрального района Николаева получили постановление суда на задержание преступников и проведение ряда обысков.

25 апреля в сопровождении спецназовцев в Херсон для задержания всех нападавших отправились более 40 сотрудников полиции.

Преступники были задержаны одновременно, а в ходе обысков, которые проводились в жилых помещениях, гараже и транспортных средствах, правоохранители изъяли часть отобранных у потерпевшего денежных средств: более 190 тыс. долларов США, свыше 2,5 тыс. евро и около 20 тыс. грн., орудие преступления, наркотические средства, новоприобретенные технику и ювелирные изделия, одежду, в котором злоумышленники были во время разбойного нападения, документацию и тому подобное.