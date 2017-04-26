Фотосессия на вышке закончилась падением и смертью

В погоне за эффектными кадрами фотограф и экстремал забрались на вершину огромной конструкции.

Падением и смертью закончилась фотосессия, которую устроила пара экстремалов. На видео, попавшем в сеть, хорошо видны фотовспышки, а также человек висящий на руках и позирующий на вершине конструкции.

В какой-то момент экстремал позировавший фотографу не удержался и рухнул вниз на глазах у людей, которые наблюдали за фотосессией со стороны.