12.04.17 19:012120
Фотосессия на вышке закончилась падением и смертью
|26.04.17 17:57
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В погоне за эффектными кадрами фотограф и экстремал забрались на вершину огромной конструкции.
В погоне за эффектными кадрами фотограф и экстремал забрались на вершину огромной конструкции.
Падением и смертью закончилась фотосессия, которую устроила пара экстремалов. На видео, попавшем в сеть, хорошо видны фотовспышки, а также человек висящий на руках и позирующий на вершине конструкции.
В какой-то момент экстремал позировавший фотографу не удержался и рухнул вниз на глазах у людей, которые наблюдали за фотосессией со стороны.