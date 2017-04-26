Мужчина в Таиланде транслировал по Facebook убийство 11-месячной дочери

Мужчина в Таиланде транслировал по Facebook в прямом эфире убийство 11-месячной дочери.

Теперь социальной сети Facebook предъявлены претензии по поводу того, что подобного рода контент появляется на ее страницах.

Как рассказывает Reuters, убийство девочки, попавшее в прямой эфир Facebook, было совершено в Пхукете. При этом еще около 24 часов с момента убийства ребенка запись, которая относится к категории запрещенного контента, была доступна в социальной сети.

Следует отметить, что когда правоохранители прибыли на место убийство девочки, то рядом с трупом ребенка они обнаружили и ее отца, который к тому моменту также был мертв.

Теперь Facebook обвиняют в том, что соцсеть не фильтрует контент. Подобные жестокие видео появились в этой социальной сети и раньше. Так, в Швейцарии уже арестованы трое мужчин по обвинению в изнасиловании, которое транслировалось в Facebook. А в США мужчина в Facebook показал убийств пожилого человека. Ранее в Facebook было размещено видео издевательства над человеком с ограниченными возможностями.

Представители Facebook утверждают, что мониторинг контента идет постоянно. В Facebook утверждают, что в соцсети «абсолютно нет места контенту такого рода».Тем не менее, пользователи Facebook не верят этому и требуют ужесточить цензуру, чтобы видео такого рода больше не транслировались в Интернете.