В Одессе мотоциклист въехал в группу школьников, есть пострадавшие

26.04.17 20:19Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

В Одессе сегодня, 26 апреля 2017 года, мотоциклист въехал в группу школьников, трое детей госпитализированы. Об этом сообщает местное издание «Думская».

«Сегодня около 15 часов на улице Пироговской в Одессе мотоцикл “Сузуки” въехал в группу детей, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле школы», — говорится в сообщении.

Кроме того, издание, со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Одессы, сообщает, что трое детей (двое 11-летних и один 15-летний) госпитализированы. Кроме того, в больницу доставлен пассажир мотоцикла.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщал, что за последние три года и три месяца в результате дорожно-транспортных происшествий в Украине погибли 12,4 тыс. человек, пострадали более 100 тыс. человек. Гройсман отметил необходимость обращать больше внимания безопасности на дорогах Украины.

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Среда, 26.04.2017

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