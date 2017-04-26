В Индонезии парень ушел с серпом в голове с места драки

Уличные разборки закончились для 18-летнего местного жителя трагично и счастливо одновременно.

В Джакарте местный житель по имени Альберт Джон Дэниэл Тенгкер получил удар серпом во лбу во время уличных разборок. Несмотря на то, что сельскохозяйственный инструмент остался в голове парня, он смог пешком покинуть место происшествия. Об этом сообщило издание The Mirror, 26 апреля.

Для Джакаты не редки уличные драки среди молодых людей. Они происходят среди местных наркоторговцев, членов уличных банд, и просто школьников-студентов, у которых "чешутся руки". Как правило они жестоки - в ход идет все, что под руку попадется - палки, камни, цепи и даже серпы, как в случае с Тенгкером.

Несмотря на видимые страшные последствия, серп просто чудом не задел головной мозг. Парень смог при поддержки друга на своих двоих дойти да кареты скорой помощи. Товарищ же и придерживал сельскохозяйственную утварь. Врачи оценили состояние потерпевшего как тяжелое, но стабильное. Теперь хирургам предстоит извлечь серп из головы 18-летнего "везунчика".