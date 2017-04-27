В Польше жители мирно разобрали памятник воинам УПА

27.04.17 08:57Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

Части монумента могут быть использованы местной общиной в собственных нуждах.

Активисты и представители польских националистических организаций разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА, который до этого уже портился вандалами.

Как передает Рortalprzemyski.pl, акция происходила с согласия войта Януша Слабицкого. Полиция не вмешивалась в действия местных жителей.

Войт гмины Стубно Януш Слабицкий заявил, что памятник ликвидирован в рамках общественной инициативы, поскольку портил эстетический вид кладбища, был нестабилен, а, следовательно, опасен для окружающих.

“Если глубоко копать, то можно выкопать какие-то человеческие останки, а в будущем это будет место для захоронения", - добавил Слабицкий. По его словам, элементы разобранного памятника могут быть использованы в строительстве.

На демонтаж памятника отреагировало Объединение украинцев в Польше: "Два года назад это место памяти было разрушено неизвестными вандалами, а нынешняя акция осуществлена "группой активистов", в которой участие принял войт гмины Стубно, а патронат взяла на себя политическая партия "Национальное движение".

По данным Объединения, организаторы акции не скрывают, что их целью является препятствование празднованию 70-й годовщины акции Висла, передает "Укринформ".

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