Штаб: Ситуация в АТО обостряется (видео)

Позиции ВСУ обстреляли 47 раз.

За минувшие сутки по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе открывали огонь 47 раз – один боец погиб, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook утром в четверг, 27 апреля.

"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня", – отметили в штабе АТО.

Согласно сообщению, на Приморском направлении сепаратисты обстреляли украинские позиции рядом с Широкино, Водяным, Березовой, Марьинкой, Красногоровкой, Новотроицким и Павлополем. "Позиции рядом населенного пункта Гнутово противник обстреливал из пулеметов крупного калибра, а опорные пункты вблизи Чермалык – из стрелкового оружия.

В районе Марьинки действовали вражеские снайперы", – добавили в штабе АТО.

В то же время на Донецком направлении боевики обстреляли украинских военных возле Троицкого, Верхнеторецка, Авдеевки, Песков, Майорская и Новгородского.

В Новгородским также действовали вражеские снайперы. На Луганском направлении сепаратисты били по позициям ВСУ близ Новоалександровки, Попасной, Троицкого, Новозвановки и Станицы Луганской.

В то же время в самопровозглашенной ДНР заявляют, что украинские военные накануне обстреляли из минометов село Саханка.