В Италии столкнулись поезда: есть жертвы

Два человека погибли и трое пострадали при столкновении поездов в Италии. Об этом сообщает агентство ANSA.

Авария произошла на перегоне между городами Бреннеро и Больцано недалеко от границы с Австрией, передает Infokava.com со ссылкой на vesti.ru

Технические машины столкнулись во время работ на железной дороге. Всего в них участвовали более 30 сотрудников ремонтной службы.

Движение поездов на отрезке временно остановили. Прокуратура изучает причины произошедшего.