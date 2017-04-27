13.04.17 13:022360
В Италии столкнулись поезда: есть жертвы
|27.04.17 09:15
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Два человека погибли и трое пострадали при столкновении поездов в Италии. Об этом сообщает агентство ANSA.
Два человека погибли и трое пострадали при столкновении поездов в Италии. Об этом сообщает агентство ANSA.
Авария произошла на перегоне между городами Бреннеро и Больцано недалеко от границы с Австрией, передает Infokava.com со ссылкой на vesti.ru
Технические машины столкнулись во время работ на железной дороге. Всего в них участвовали более 30 сотрудников ремонтной службы.
Движение поездов на отрезке временно остановили. Прокуратура изучает причины произошедшего.