13.04.17 13:022360
В Николаеве разоблачили торговцев оружием
|27.04.17 10:37
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Двух торговцев оружием из одной из воинских частей разоблачили в Николаеве Служба безопасности Украины и военная прокуратура.
Двух торговцев оружием из одной из воинских частей разоблачили в Николаеве Служба безопасности Украины и военная прокуратура.
Оперативники спецслужбы задержали дельцов при попытке сбыта партии военных средств поражения.
Правоохранители изъяли у мужчин два автомата Калашникова, 960 патронов, два килограмма тротила, два килограмма пластида, 17 магазинов, 13 электродетонаторов, три зажигательные трубки, два капсюль-детонатора и 30 запалов к гранатам.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия, сообщили в пресс-центре СБ Украины.