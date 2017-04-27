В Николаеве разоблачили торговцев оружием

27.04.17 10:37Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Двух торговцев оружием из одной из воинских частей разоблачили в Николаеве Служба безопасности Украины и военная прокуратура.

Оперативники спецслужбы задержали дельцов при попытке сбыта партии военных средств поражения.

Правоохранители изъяли у мужчин два автомата Калашникова, 960 патронов, два килограмма тротила, два килограмма пластида, 17 магазинов, 13 электродетонаторов, три зажигательные трубки, два капсюль-детонатора и 30 запалов к гранатам.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия, сообщили в пресс-центре СБ Украины.

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