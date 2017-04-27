В Херсоне схватили банду, которая отобрала у николаевца 267 тысяч долларов

27.04.17 10:46Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Ночью 24 марта в подъезде дома по проспекте Центральному двое грабителей в масках и с пистолетом отобрали у 29-летнего николаевца рюкзак с деньгами. Пострадавший должен был доставить деньги предпринимателю, и преступники обогатились на 267 тысяч долларов.

Грабители тщательно готовились к нападению и приняли все возможные меры для конспирации, почти не оставив оперативникам зацепок: они прятали лица под масками, были в перчатках и четко распределили между собой обязанности.

Значительную роль в расследовании сыграли камеры видеонаблюдения, расположенные вблизи места происшествия на частных домах, развлекательных заведениях и учреждениях. Анализ видеоматериалов дал оперативникам первые положительные результаты и понимание, кого искать.

В связи с тем, что потерпевшего преступники ждали уже у дверей квартиры предпринимателя, полиция искала нападавших среди тех, кто мог знать о запланированной доставке денег. Полицейские установили личность мужчины, который обоснованно подозревался в причастности к нападению.

Оказалось, что незадолго до нападения организатор преступления поссорился с предпринимателем, на которого работал, и был уволен. Однако знание определенных нюансов прежней работы позволили ему узнать о сроках и условиях передачи денег.

Для реализации своего преступного замысла этот житель Херсона привлек 38-летнего и 43-летнего земляков. После «удачной операции» они поделили между собой чужие деньги и распорядились ими по-разному: кто-то быстро приобрел автомобиль, кто-то – гараж.

Организатор нападения вложил отобранные деньги в развитие собственного бизнеса. Спустя месяц полицейские установили личности всех участников нападения, их места проживания, связи и образ жизни. На задержание подозреваемых отправились более 40 сотрудников полиции.

Преступники были задержаны одновременно в своих домах, а в ходе обысков в жилье, гаражах и машинах, полиция изъяла часть отобранных денег: более 190 тысяч долларов, более 2,5 тысяч евро и около 20 тысяч гривен, орудия преступления, наркотики, приобретенные технику и ювелирные изделия, одежду, в которой злоумышленники были во время разбойного нападения и документацию. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Похожие новости

26.04.17 17:10Николаевская полиция задержала херсонскую банду

01.04.17 13:58В Херсоне ночью горел краеведческий музей

25.03.17 14:22В Николаеве грабители отобрали у мужчины рюкзак с 200 тысячами гривень

08.05.16 10:37В Николаеве за ограбление "ювелирки" задержали полицейских

03.02.12 11:47Николаев-Херсон. Идем на сближение

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 27.04.2017

Закругление верхнее-левое

13:01Городская власть намерена усовершенствовать процедуру спила деревьев в Николаеве

12:52Николая Кравченко уволили из Николаевского русского драмтеатра

12:41Депутаты Николаевского облсовета признали Россию страной-агрессором

12:30Охранник Савченко выгнал журналиста из сессионного зала

12:24До уваги водіїв: на дорогах області тривають ремонтні роботи

12:13Сессия Николаевского облсовета началась со скандала (видео)

12:05Мэра Риги оштрафовали за русский язык

12:00Пообещали, но не сделали: постановление об «отмене абонплаты» не ввели в действие

11:54В Крыму объявили о начале курортного сезона

11:46Кличко прибыл в Лондон на бой с Джошуа

11:39Погода в Николаеве на сегодня

11:25В Украине оштрафовали крупного мобильного оператора

11:14Великобритания сделала важное заявление относительно аннексии Крыма

11:02Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

10:55Николаевскую облгосадминистрацию пикетируют портовики и актеры

10:53Насиров придумал, как «откосить» от суда

10:46В Херсоне схватили банду, которая отобрала у николаевца 267 тысяч долларов

10:37В Николаеве разоблачили торговцев оружием

10:25Египет вводит электронные визы

10:1127 апреля - именины, приметы, день в истории

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

13.04.17 13:022360

Зидан: Роналду расстроился, что не сумел забить больше

13.04.17 13:211870

В Киевсовете поддержали "сухой закон" на Евровидении

13.04.17 13:432140

Автор дубля в ворота Барселоны продлил контракт с Ювентусом

13.04.17 14:091860

Влада Сирії заявила про сотні загиблих під час удару коаліції по складу з хімзброєю

Самые читаемые

18.04.17 18:5328820

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

15.04.17 18:229850

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

15.04.17 08:006680

Суббота перед Пасхой, что нельзя делать, что можно, приметы и обычаи

14.04.17 15:015330

Поздравление с Пасхой от Владислава Чайки

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика