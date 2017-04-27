В Херсоне схватили банду, которая отобрала у николаевца 267 тысяч долларов

Ночью 24 марта в подъезде дома по проспекте Центральному двое грабителей в масках и с пистолетом отобрали у 29-летнего николаевца рюкзак с деньгами. Пострадавший должен был доставить деньги предпринимателю, и преступники обогатились на 267 тысяч долларов.

Грабители тщательно готовились к нападению и приняли все возможные меры для конспирации, почти не оставив оперативникам зацепок: они прятали лица под масками, были в перчатках и четко распределили между собой обязанности.

Значительную роль в расследовании сыграли камеры видеонаблюдения, расположенные вблизи места происшествия на частных домах, развлекательных заведениях и учреждениях. Анализ видеоматериалов дал оперативникам первые положительные результаты и понимание, кого искать.

В связи с тем, что потерпевшего преступники ждали уже у дверей квартиры предпринимателя, полиция искала нападавших среди тех, кто мог знать о запланированной доставке денег. Полицейские установили личность мужчины, который обоснованно подозревался в причастности к нападению.

Оказалось, что незадолго до нападения организатор преступления поссорился с предпринимателем, на которого работал, и был уволен. Однако знание определенных нюансов прежней работы позволили ему узнать о сроках и условиях передачи денег.

Для реализации своего преступного замысла этот житель Херсона привлек 38-летнего и 43-летнего земляков. После «удачной операции» они поделили между собой чужие деньги и распорядились ими по-разному: кто-то быстро приобрел автомобиль, кто-то – гараж.

Организатор нападения вложил отобранные деньги в развитие собственного бизнеса. Спустя месяц полицейские установили личности всех участников нападения, их места проживания, связи и образ жизни. На задержание подозреваемых отправились более 40 сотрудников полиции.

Преступники были задержаны одновременно в своих домах, а в ходе обысков в жилье, гаражах и машинах, полиция изъяла часть отобранных денег: более 190 тысяч долларов, более 2,5 тысяч евро и около 20 тысяч гривен, орудия преступления, наркотики, приобретенные технику и ювелирные изделия, одежду, в которой злоумышленники были во время разбойного нападения и документацию. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.