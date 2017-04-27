13.04.17 13:022360
В Украине оштрафовали крупного мобильного оператора
|27.04.17 11:25
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Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ПАО "Киевстар" на 43 520 гривен за не предоставление информации в установленный срок.
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ПАО "Киевстар" на 43 520 гривен за не предоставление информации в установленный срок.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Антимонопольном комитете агентству "Интерфакс-Украина" уточнили, что 22 апреля они потребовали от мобильного оператора некую информацию по одному из дел о концентрации, однако "Киевстар" не уложился в установленный государственным уполномоченным комитетом срок.
Более детальная информация будет обнародована позднее.