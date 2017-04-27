В Украине оштрафовали крупного мобильного оператора Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ПАО "Киевстар" на 43 520 гривен за не предоставление информации в установленный срок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В Антимонопольном комитете агентству "Интерфакс-Украина" уточнили, что 22 апреля они потребовали от мобильного оператора некую информацию по одному из дел о концентрации, однако "Киевстар" не уложился в установленный государственным уполномоченным комитетом срок. Более детальная информация будет обнародована позднее. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама