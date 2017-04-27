13.04.17 13:022360
Николаевскую облгосадминистрацию пикетируют портовики и актеры
|27.04.17 10:55
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Сегодня, в день проведения сессии областного совета, у стен Николаевской облгосадминистрации выстроились два пикета.
Сегодня, в день проведения сессии областного совета, у стен Николаевской облгосадминистрации выстроились два пикета.
Первый - работников Николаевского морского торгового порта. Они требуют, чтобы областная власть обратила внимание на сложившуюся в морпорту ситуацию и посодействовала тому, чтобы «херсонское» руководство НМТП покинуло предприятие.
Также пикетируют сессию и некоторые актеры Николаевского академического художественного российского драматического театра, которые пришли поддержвать своего директора Николая Кравченко, вопрос об увольнении которого выносится сегодня на рассмотрение депутатов.