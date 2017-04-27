Николаевскую облгосадминистрацию пикетируют портовики и актеры

Сегодня, в день проведения сессии областного совета, у стен Николаевской облгосадминистрации выстроились два пикета.

Первый - работников Николаевского морского торгового порта. Они требуют, чтобы областная власть обратила внимание на сложившуюся в морпорту ситуацию и посодействовала тому, чтобы «херсонское» руководство НМТП покинуло предприятие.

Также пикетируют сессию и некоторые актеры Николаевского академического художественного российского драматического театра, которые пришли поддержвать своего директора Николая Кравченко, вопрос об увольнении которого выносится сегодня на рассмотрение депутатов.