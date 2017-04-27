Охранник Савченко выгнал журналиста из сессионного зала

27.04.17 12:30Сколько просмотров этой статьи29Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 27 апреля, охранник главы Николаевской ОГА Алексея Савченко накинулся на журналиста, обвинив его в терроризме, передает Шиповник.

Об этом сам журналист Кирилл Ющишин рассказал в комментарии Шиповнику.

Когда началась сессия облсовета, я подошел поснимать митинг на телефон. Зашел на сессию областного совета в зал, и охранник губернатора меня очень грубо взял за руку и оттащил от прохода, чтобы я не мешал пройти губернатору. По его мнению, я «якобы» мешал ему пройти.

Я потом вышел в холл, где общался с сотрудниками полиции по своим делам. Вышел этот охранник, я достал телефон, чтобы его сфотографировать. Он меня схватил за руку, вывернул мне руку и отобрал телефон. Полицейские быстро мне телефон вернули обратно. А теперь он мне говорит, что я террорист, что я пронес в здание облсовета взрывчатку и я не имею права присутсвовать в здании, — рассказал журналист.

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