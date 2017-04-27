В Херсонской области мужчина в квартире устраивал опиумные вечеринки

27.04.17 14:01Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Во время обыска изъяли наркотики, шприцы и посуду, в которой изготавливалось наркотическое вещество.

Местные жители сообщили дежурную часть Чаплинского отделения полиции, что в одной из квартир их дома "варят наркотики". На место выехала следственно-оперативная группа отделения полиции.

Полицейские выяснили, что в данной квартире употребляли тяжелые наркотики и курили коноплю. Каждую неделю 42-летний хозяин устраивал застолья, во время которых угощал гостей собственноручно приготовленными наркотиками.

Как рассказал начальник Чаплинского отделения полиции Георгий Букин, полицейские обнаружили и изъяли вещество коричневого цвета со специфическим запахом, похожее на ацетилированный опий, объемом около 500 мл и полиэтиленовый пакет с измельченным веществом растительного происхождения, внешне похожим на каннабис, весом около 20 грамм. Также оперативники изъяли медицинский шприц с ацетилированным опием и посуду, в которой изготавливалось наркотическое вещество. Все направлено на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта".

Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.317 Уголовного кодекса Украины "Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

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Четверг, 27.04.2017

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