Во Франции нашли заброшенный автосалон Lada

Автосалон не работал почти 10 лет.

В районе города Макон на востоке Франции обнаружили заброшенный автосалон, который ранее продавал автомобили Lada, сообщает Мотормания.

Когда именно забросили этот автосалон, сказать сложно. Возможно, это произошло около 2008 года, когда АвтоВАЗ перестал импортировать свою продукцию на французский рынок.

Одни машины имеют номерные знаки старого образца, другие - нового. При этом среди авто есть как сравнительно свежие экземпляры (например, седаны Lada 110 и универсалы Lada 111), так и выпущенные еще при СССР (ВАЗ-2108/09 с "короткими крыльями").

Еще один интересный момент: часть автомобилей пребывает в полуразрушенном состоянии. В то же время в здании находятся хорошо сохранившиеся модели.

Не исключено, что история с этим автосалоном сложилась так из-за банкротства владельца. Как итог, имущество могло перейти к банку, который не смог или же банально не захотел подыскивать нового хозяина.