Скандал на сессии Николаевского облсовета

27.04.17 16:24Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Попытка главы Николаевского облсовета Виктории Москаленко побыстрее завершить сегодняшнюю сессию, а значит, свести к минимуму вопросы из зала, что проявилось во время рассмотрения проектов решений, связанных с Николаевским аэропортом, привела к тому, что Татьяна Демченко пошла к трибуне.

И уже с трибуны высказала главе Николаевской облгосадминистрации Алексею Савченко все, что думает как о его заместителях, так и о сессии в целом, сообщает Инше.Тв.

Я обращаюсь к вам, уважаемый губернатор, относительно ситуации по взаимодействию между депутатским корпусом и вашими заместителями. Они приходят на сессию, на комиссию и на депутатов рычат, кричат. Я считаю, что это потолок безобразия, потому что каждый человек имеет право на уважение… Я прошу вас, уважаемый глава облгосадминистрации, все-таки стать на сторону закона и дать возможность депутатам взвешенно обсуждать, принимать решения в пользу областной общины. Сегодняшняя сессия – просто насмешка над всеми проблемами, которые есть на Николаевщине, — сказала Татьяна Демченко.

Зачем вы обманываете людей? Высказывайтесь, но не обвиняйте никого в незаконных действиях. Это во-первых. Во-вторых, хватит обманывать людей. Сегодня все заместители, все депутаты работают на пользу общины. Все вопросы на комиссиях пройдены, вы на комиссии не ходите и занимаетесь популизмом вот тут, на трибуне. Хватит спекулировать! – ответил депутату губернатор.

Бросив напоследок «Это надругательство над депутатским корпусом!», Татьяна Демченко сошла с трибуны, но, что именно она продолжала говорить, разобрать было трудно из-за гула в сессионном зале. А Алексей Савченко вспомнил ей и депутата Николая Скорого, который является однопартийцем Татьяны Демченко.

Воспитывайте своего депутата! Не можете – до свидания с ним! – сказал он.

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