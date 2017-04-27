Вячеслав Узелков разбил машину вдребезги из-за появления на трассе лося


Вячеслав УзелковВячеслав Узелков
27.04.17 18:03Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Спортсмен и тренер проекта "Зважені та щасливі" благодарит Бога и судьбу за то, что остался жив, и в машине не было супруги и детей.

Сегодня спортсмен и популярный телеведущий, тренер проекта "Зважені та щасливі" Вячеслав Узелков попал в аварию. Причина – появление на трассе лося. Слава Богу, со Славой все в порядке. Как это было – он рассказал на свое странице в соцсети.

Сегодня у меня третий день рождения. Видимо, Бог меня бережет…
Утром ехал на работу по гостомельской трассе в сторону Киева. Ехал в потоке автомобилей, разрешенную скорость около 80 км не превышал, никого не обгонял. С левой стороны на проезжую часть неожиданно выбежал взрослый лось. Все произошло в доли секунды. Я пытался избежать столкновения, но не получилось. Слава Богу, сработали подушки безопасности, - пишет Узелков. - Машина разбита всмятку, и я только сейчас осознал, чем все могло закончиться, если бы не они. Все-таки лось - очень массивное животное, и последствия после столкновения с ним могли быть совсем другими.

Я сразу позвонил в патрульную полицию и своему другу, юристу Мише Присяжнюку (юрист-эксперт многих проектов СТБ. – Авт.). Спасибо Мише, который приехал буквально через 30 минут и поддержал меня не только как верный друг, но и как профессионал. Патрульная служба составила протокол, в котором указано, что моей вины в происшествии нет. Чтобы не было разговоров об алкогольном опьянении, я сам изъявил желание пройти тест на драгере. Драгер показал нули – то есть, алкоголя в крови нет. Мы записали процедуру на видео, чтобы ни у кого не возникло вопросов. Также вызвали егеря, который забрал животное с места ДТП.

Главное, никаких предупреждающих знаков о возможности появления животных на трассе нет. Насколько мне известно, это уже не первый подобный случай на этой дороге. И неизвестно, сколько их еще может быть, если знаки так и не поставят. Мне очень жаль животное. И я благодарю Бога, что он помог мне в этой ситуации, и я остался жив. И еще – что был в машине один, без Марины и детей...

Будьте внимательны, и берегите своих родных и близких, ведь мы не знаем, что может случиться с нами в любой момент.

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