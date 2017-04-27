В Николаеве полиция открыла уголовное дело по мирному пикету портовиков Полиция открыла уголовное производство по факту проведения мирного пикета под проходной Николаевского филиала Администрации морских портов Украины, который уже на протяжении недели проводят представители стивидорной компании «Металл стивидоринг компани». Об этом сайту "ПН" сообщило руководство компании, предоставив документальное подтверждение своих слов. Как видно из ответа полиции на запрос директора «Металл стивидоринг компани», подписанного начальником Заводского отделения полиции Олега Гудымы, уголовное производство открыто по части 1 статьи 206 Уголовного кодекса Украины – «Противодействие законной хозяйственной деятельности». Как известно, неделю назад николаевские портовики принесли шины к филиалу АМПУ, требуя чтобы их услышало руководство. Тогда с ними лично приехал общаться начальник Заводского отдела полиции города Николаева Олег Гудыма. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама