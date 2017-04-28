В Венгрии задержали почти тонну янтаря из Украины

В связи с инцидентом руководство украинского таможенного поста и отдела "Тиса" отстранили от службы.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил в Facebook, что венгерские таможенники задержали в транспорте, выехавшем из Украины, контрабанду – 125 002 пачек сигарет и 916 килограммов янтаря-сырца.

"Следователем прокуратуры Закарпатской области сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины главному государственному инспектору МП Тиса Берче В.В., который проводил таможенное оформление транспортного средства, ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", − написал Луценко.

По представлению прокуратуры руководство поста и отдела Тиса отстранено от службы.