Внимание! Розыск на Николаевщине

Николаевским отделением Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области разыскивается Данченкова Владислава Вячеславовна, 2001 г.р., которая 23 апреля 2017 ушла из дома, расположенного в с. Кринички Николаевского района, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 см, волосы русые, вьющиеся, стриженные под «каре», лицо овальное, глаза серо-зеленого цвета. Носит очки в белой оправе.

Была одета: короткая куртка серого цвета, джинсы синего цвета, черные кроссовки. При себе имела красную женскую сумку.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой, сообщить в Николаевское отделение Очаковского ОП ГУНП по адресу: г. Николаев, ул. Очаковская, 164, или по телефонам (0512) 48-05-02, 102.