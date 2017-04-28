Протесты в Венесуэле. Задержаны полторы тысячи человек

Беспорядки в Венесуэле начались 4 апреля.

С начала массовых акций протеста в Венесуэле были задержаны почти 1,6 тысячи человек. Как сообщает Nacional, всего были задержаны 1 584 человека, причем 715 из них продолжают оставаться под стражей.

С 4 апреля, когда начались протесты, число политических заключенных в Венесуэле возросло на 56 человек. "Всего их сейчас 173, самое большое число, которое мы регистрировали", – отмечает СМИ.

В Венесуэле продолжается масштабный политический и экономический кризис. Несколько десятков тысяч жителей Венесуэлы принимают участие в акциях протеста в столице Каракасе и еще в 20 городах страны. Демонстранты требуют проведения досрочных выборов и освобождения из тюрьмы лидеров оппозиции.