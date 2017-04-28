На Донбассе мужчина пытался сжечь жену и убил ее подругу

28.04.17 11:18Сколько просмотров этой статьи34Сколько комментариев этой статьи0

Шокирующее преступление произошло в Донецкой области

В поселке Семеновка на пожаре нашли труп женщины. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

"Погибшей оказалась 45-летняя местная жительница, которая была подругой владелицы жилья. Последняя пояснила, что во время происшествия спала в спальне и ничего не слышала, проснувшись уже от запаха дыма. Соседи также сообщить ничего полезного не смогли", – рассказали правоохранители.

Подозреваемым в убийстве оказался бывший муж хозяйки дома 1960 года рождения. Как оказалось, за несколько часов до трагедии у экс-супругов, которые случайно встретилась в кафе, произошел серьезный конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник решил отомстить женщине.

"Он ждал на улице, пока гостившая у его бывшей спутницы жизни подруга не ушла, затем ворвался с ножом в кухню и неожиданно для себя застал там еще одну знакомую. Женщина его узнала и попыталась оказать сопротивление, но была убита. Затем правонарушитель попытался сжечь дом вместе со следами своего преступления и спящей в дальней комнате "обидчицей", – пояснили в полиции.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Похожие новости

24.04.17 21:01В Одессе пара убила женщину и подожгла дом, скрывая следы

04.04.17 20:00В Николаеве во время массовой драки 16-летний подросток нанес мужчине более шести ножевых ранений

04.03.17 09:20Компания отзывает 75 тысяч самовозгорающихся Мерседесов

10.06.13 14:15Двойным убийством в Очакове и похищением миллиона гривен руководил зэк за решеткой

27.05.09 20:21Осужден преступник широкого профиля

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 28.04.2017

Закругление верхнее-левое

11:45Украинцев просят пока не ездить в Македонию

11:39Ощадбанк начал конфискацию 1,5 миллиарда долларов команды Януковича - РНБО

11:32В Балаклее будут сносить пострадавшие многоэтажки

11:18На Донбассе мужчина пытался сжечь жену и убил ее подругу

11:00В Николаевской области в платежках начнут указывать энергетическую ценность газа

10:48Николаевской библиотеке присвоят имя Виктора Крисенко

10:35Протесты в Венесуэле. Задержаны полторы тысячи человек

10:23В Авдеевку вернули электричество

10:00Николаевцев приглашают на праздник - День Победы!

09:49В Николаеве из-за ремонта путей маршрут трамвая №1 будет изменен

09:37Инне Чуриковой вызывали "скорую" перед спектаклем

09:25В Одессе не видят ничего криминального из-за "обратной декоммунизации"

09:04Где в Николаеве не будет света: найдите свой адрес

08:45На Николаевщине жители восстановили два моста

08:32Внимание! Розыск на Николаевщине

08:15Украина не будет прекращать водоснабжение ЛДНР

08:04В Венгрии задержали почти тонну янтаря из Украины

 27.04

21:05Для тех, кто незаконно ездит в Крым создали специальный "Стоп-лист"

20:41В Николаеве обсудили проблемы социальной реабилитации детей-инвалидов

20:32Появился проект украинского алфавита латинскими буквами

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

14.04.17 12:132120

В Николаеве седельный тягач «МАН» насмерть сбил пешехода

14.04.17 12:182370

История пасхального кулича

14.04.17 12:331830

В Аргентине освященный кусок хлеба начал "кровоточить"

14.04.17 12:482620

ООО "Медицинская дезинфекция" выиграло тендер на проведение дератизации в жилых домах Николаева

Самые читаемые

18.04.17 18:5329150

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

15.04.17 18:2210030

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

15.04.17 08:006800

Суббота перед Пасхой, что нельзя делать, что можно, приметы и обычаи

14.04.17 15:015410

Поздравление с Пасхой от Владислава Чайки

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика