На Донбассе мужчина пытался сжечь жену и убил ее подругу

Шокирующее преступление произошло в Донецкой области

В поселке Семеновка на пожаре нашли труп женщины. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

"Погибшей оказалась 45-летняя местная жительница, которая была подругой владелицы жилья. Последняя пояснила, что во время происшествия спала в спальне и ничего не слышала, проснувшись уже от запаха дыма. Соседи также сообщить ничего полезного не смогли", – рассказали правоохранители.

Подозреваемым в убийстве оказался бывший муж хозяйки дома 1960 года рождения. Как оказалось, за несколько часов до трагедии у экс-супругов, которые случайно встретилась в кафе, произошел серьезный конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник решил отомстить женщине.

"Он ждал на улице, пока гостившая у его бывшей спутницы жизни подруга не ушла, затем ворвался с ножом в кухню и неожиданно для себя застал там еще одну знакомую. Женщина его узнала и попыталась оказать сопротивление, но была убита. Затем правонарушитель попытался сжечь дом вместе со следами своего преступления и спящей в дальней комнате "обидчицей", – пояснили в полиции.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.