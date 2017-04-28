В Балаклее будут сносить пострадавшие многоэтажки

28.04.17 11:32Сколько просмотров этой статьи22Сколько комментариев этой статьи0

Четыре здания получили серьезные повреждения в результате взрывов

Четыре многоквартирных дома в Балаклее под Харьковом после взрывов боеприпасов осталось только снести.

Всего же, говорит глава района Степан Масельский, в городе около четырех сотен строений повреждены снарядами.

Впрочем, у большинства коммунальщики уже подлатали крыши и поменяли окна.

Похожие новости

03.04.17 13:31Оползень в Колумбии: среди жертв как минимум 43 ребенка

26.03.17 21:34Балаклею полностью разминировали

24.03.17 13:53Саперы ВСУ начали разминирование в Балаклее

02.05.14 20:02В беспорядках в Одессе погибли уже четыре человека - СМИ

03.04.14 14:27Paccлeдoвaниe пoкaзaлo, чтo Янyкoвич pyкoвoдил мaccoвыми yбийcтвaми нa Maйдaнe, - глaвa CБУ

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 28.04.2017

Закругление верхнее-левое

11:45Украинцев просят пока не ездить в Македонию

11:39Ощадбанк начал конфискацию 1,5 миллиарда долларов команды Януковича - РНБО

11:32В Балаклее будут сносить пострадавшие многоэтажки

11:18На Донбассе мужчина пытался сжечь жену и убил ее подругу

11:00В Николаевской области в платежках начнут указывать энергетическую ценность газа

10:48Николаевской библиотеке присвоят имя Виктора Крисенко

10:35Протесты в Венесуэле. Задержаны полторы тысячи человек

10:23В Авдеевку вернули электричество

10:00Николаевцев приглашают на праздник - День Победы!

09:49В Николаеве из-за ремонта путей маршрут трамвая №1 будет изменен

09:37Инне Чуриковой вызывали "скорую" перед спектаклем

09:25В Одессе не видят ничего криминального из-за "обратной декоммунизации"

09:04Где в Николаеве не будет света: найдите свой адрес

08:45На Николаевщине жители восстановили два моста

08:32Внимание! Розыск на Николаевщине

08:15Украина не будет прекращать водоснабжение ЛДНР

08:04В Венгрии задержали почти тонну янтаря из Украины

 27.04

21:05Для тех, кто незаконно ездит в Крым создали специальный "Стоп-лист"

20:41В Николаеве обсудили проблемы социальной реабилитации детей-инвалидов

20:32Появился проект украинского алфавита латинскими буквами

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

14.04.17 12:132120

В Николаеве седельный тягач «МАН» насмерть сбил пешехода

14.04.17 12:182370

История пасхального кулича

14.04.17 12:331830

В Аргентине освященный кусок хлеба начал "кровоточить"

14.04.17 12:482620

ООО "Медицинская дезинфекция" выиграло тендер на проведение дератизации в жилых домах Николаева

Самые читаемые

18.04.17 18:5329150

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

15.04.17 18:2210030

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

15.04.17 08:006800

Суббота перед Пасхой, что нельзя делать, что можно, приметы и обычаи

14.04.17 15:015410

Поздравление с Пасхой от Владислава Чайки

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика