В Балаклее будут сносить пострадавшие многоэтажки Четыре здания получили серьезные повреждения в результате взрывов Четыре многоквартирных дома в Балаклее под Харьковом после взрывов боеприпасов осталось только снести. Всего же, говорит глава района Степан Масельский, в городе около четырех сотен строений повреждены снарядами. Впрочем, у большинства коммунальщики уже подлатали крыши и поменяли окна. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама