14.04.17 12:132120
В Балаклее будут сносить пострадавшие многоэтажки
|28.04.17 11:32
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Четыре здания получили серьезные повреждения в результате взрывов
Четыре здания получили серьезные повреждения в результате взрывов
Четыре многоквартирных дома в Балаклее под Харьковом после взрывов боеприпасов осталось только снести.
Всего же, говорит глава района Степан Масельский, в городе около четырех сотен строений повреждены снарядами.
Впрочем, у большинства коммунальщики уже подлатали крыши и поменяли окна.