14.04.17 17:332070
Провалившийся асфальт в Николаеве обещают отремонтировать до конца мая
|28.04.17 17:00
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Сегодня, 28 апреля, во время заседания Николаевского исполкома стало известно о том, что до конца мая отремонтируют провалившийся асфальт.
Сегодня, 28 апреля, во время заседания Николаевского исполкома стало известно о том, что до конца мая отремонтируют провалившийся асфальт.
На проспекте Богоявленском, где 10 апреля провалился мусоровоз, из материального резерва Николаева выделят трубы.
Таких коллекторов у нас большое количество. Мы проводим инвентаризацию, насколько это возможно с привлечением специалистов, бывших работников водоканала, поскольку большое количество документации отсутствует. Инфраструктура водоснабжения и водоотведения находится в очень критическом состоянии, особенно после осадков, – расссказал Борис Дуденко.