Провалившийся асфальт в Николаеве обещают отремонтировать до конца мая

Сегодня, 28 апреля, во время заседания Николаевского исполкома стало известно о том, что до конца мая отремонтируют провалившийся асфальт.

На проспекте Богоявленском, где 10 апреля провалился мусоровоз, из материального резерва Николаева выделят трубы.

Таких коллекторов у нас большое количество. Мы проводим инвентаризацию, насколько это возможно с привлечением специалистов, бывших работников водоканала, поскольку большое количество документации отсутствует. Инфраструктура водоснабжения и водоотведения находится в очень критическом состоянии, особенно после осадков, – расссказал Борис Дуденко.