14.04.17 22:422300
Браконьеры на Николаевщине за ночь выловили рыбы на 26 тысяч гривен
|28.04.17 18:23
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В четверг утром, 27 апреля, на побережье Тилигульского лимана вблизи населенного пункта Коблево, военнослужащие отдела пограничной службы «Рыбаковка» обнаружили двух браконьеров, которые с помощью 5 сеток длиной в 250 метров незаконно выловили рыбы на 26 тысяч гривен.
В четверг утром, 27 апреля, на побережье Тилигульского лимана вблизи населенного пункта Коблево, военнослужащие отдела пограничной службы «Рыбаковка» обнаружили двух браконьеров, которые с помощью 5 сеток длиной в 250 метров незаконно выловили рыбы на 26 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-служба пограничного отряда, передает 0512
Запрещенные орудия лова и рыбу пограничники передали представителям Национальной полиции и направили сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения предусмотренного ч.1 статьи 249 УК.