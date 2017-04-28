Браконьеры на Николаевщине за ночь выловили рыбы на 26 тысяч гривен

В четверг утром, 27 апреля, на побережье Тилигульского лимана вблизи населенного пункта Коблево, военнослужащие отдела пограничной службы «Рыбаковка» обнаружили двух браконьеров, которые с помощью 5 сеток длиной в 250 метров незаконно выловили рыбы на 26 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба пограничного отряда, передает 0512

Запрещенные орудия лова и рыбу пограничники передали представителям Национальной полиции и направили сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения предусмотренного ч.1 статьи 249 УК.