Сегодня гопники в Украине никого не стесняются и не боятся: Монтян

28.04.17 18:39Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня преступники в Украине не боятся ни детей-полицаев после трехмесячных курсов, ни прокуратуру, возглавляемую генпрокурором без юридического образования, ни разваленных судов, отмечает юрист Татьяна Монтян.

В последнее время украинские адвокаты часто начали фигурировать в уголовной хронике в качестве пострадавших. Их имущество портят, а их самих бьют и даже убивают. Все это — издержки профессии, - считает адвокат.

По ее мнению, большинство правозащитников страдают из-за профессиональной деградации. В адвокатской среде, как и везде, встречаются непорядочные люди, которым достается за дело, а точнее, за их жадность.

"Бывает, что адвокат взял бабло, пообещал, что все "порешает", но не выполнил обещаний и денег не вернул. Вот из них бабло выбивают всеми возможными способами, но сначала предупреждают: верни деньги по-хорошему, портят имущество. Клиенты бывают разные, кто-то прощает долг, а кто-то идет на принцип. Если же убивают, значит не видят другого способа наказать за вранье.

По очень серьезным делам, когда адвокат кому-то переходит дорогу, такой адвокат, как правило, исчезает — плавает где-то в Днепре с зацементированным тазиком на ногах. На юристов всегда нападали, но сейчас, в виду отсутствия в стране каких-либо правоохранительных органов, гопники никого не стесняются.

Не боятся они ни детей-полицаев после трехмесячных курсов, ни прокуратуру, возглавляемую Юрой Луценко без юридического образования, ни разваленных судов. Раньше хоть что-то сдерживало разную шушеру, а сейчас ничего не сдерживает. Люди решают свои делишки, никого не опасаясь", — рассказала Монтян в комментарии РИА Новости Украина.

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