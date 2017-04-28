Взрыв в центре Николаева

В пятницу, 28 апреля, в домовладении по улице Чигрина№ 66 в Николаеве, был обнаружен труп мужчины, который по предварительным данным, подорвал себя на гранате Ф-1. Об этом пишет издание Новости-Н.

Так, по предварительным данным, местный житель, таким образом покончил жизнь самоубийством.

Как пишет издание, погибшего обнаружил друг, который не дозвонившись зашёл его навестить. Увидев изувеченный труп, он немедленно вызвал полицию.

В настоящее время на месте работают следователи и взрывотехники. Личность погибшего установлена: мужчина 1966 года рождения. Проживал в доме один, по словам соседей, алкоголем не злоупотреблял, занимался бизнесом: продавал спортивное питание. Обстоятельства происшествия, а также как и то, откуда у мужчины взялась граната, предстоит выяснить правоохранителям, – сообщило издание.