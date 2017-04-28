Во всей Сибири ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров

На всей территории Сибирского федерального округа объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров. В Иркутской области почти целиком сгорела деревня из 86 домов. В "Гринпис России" говорят, что жители Сибири весной поджигают траву "наперегонки".

В Иркутской и Красноярской областях стоит непривычно жаркая для конца апреля погода - 26 градусов тепла, к тому же сильный ветер, из-за которого огонь растространяется еще быстрее, пишет BBC.

Иркутские власти в пятницу сообщили, что огонь уничтожил населенный пункт, находящийся на острове на реке Лена. "Сгорела деревня Бубновка Киренского района. Там было 86 домов и проживало 435 человек", - сказал глава областного правительства Александр Битаров.

"С огнем боролись сотрудники местного подразделения областной противопожарной службы, были задействованы две автоцистерны, - пояснил он. - Дополнительные силы привлечь оказалось невозможным из-за того, что Бубновка располагается на острове".

Позже в региональном управлении уточнили, что в деревне Бубновка сгорели только 59 домов, "осталось 29", сказал начальник пресс-службы управления Андрей Шутов.

Пострадавших в сгоревшей деревни - людей успели эвакуировать, их вывезли на аэролодках, судах на во​здушной подушке и на вертолете. Ранее пресс-служба иркутского управления МЧС сообщала, что некоторые жители Бубновки отказываются уезжать, пытаясь спасти свои дома от огня