Во всей Сибири ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров

28.04.17 19:14Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

На всей территории Сибирского федерального округа объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров. В Иркутской области почти целиком сгорела деревня из 86 домов. В "Гринпис России" говорят, что жители Сибири весной поджигают траву "наперегонки".

В Иркутской и Красноярской областях стоит непривычно жаркая для конца апреля погода - 26 градусов тепла, к тому же сильный ветер, из-за которого огонь растространяется еще быстрее, пишет BBC.

Иркутские власти в пятницу сообщили, что огонь уничтожил населенный пункт, находящийся на острове на реке Лена. "Сгорела деревня Бубновка Киренского района. Там было 86 домов и проживало 435 человек", - сказал глава областного правительства Александр Битаров.

"С огнем боролись сотрудники местного подразделения областной противопожарной службы, были задействованы две автоцистерны, - пояснил он. - Дополнительные силы привлечь оказалось невозможным из-за того, что Бубновка располагается на острове".

Позже в региональном управлении уточнили, что в деревне Бубновка сгорели только 59 домов, "осталось 29", сказал начальник пресс-службы управления Андрей Шутов.

Пострадавших в сгоревшей деревни - людей успели эвакуировать, их вывезли на аэролодках, судах на во​здушной подушке и на вертолете. Ранее пресс-служба иркутского управления МЧС сообщала, что некоторые жители Бубновки отказываются уезжать, пытаясь спасти свои дома от огня

Похожие новости

10.04.17 09:53Сегодня ночью в Николаеве горел кондитерский цех

01.04.17 13:58В Херсоне ночью горел краеведческий музей

31.03.17 10:26В Ингульском районе Николаева выгорело 3 гектара камыша

03.02.17 09:20На Николаевщине спасли женщину с двумя детьми из горящей квартиры

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 28.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:07Порошенко анонсировал дешевые поездки украинцев в Европу

20:51В центре Сум снимали порно с несовершеннолетними девочками

20:20Где в Николаеве отремонтируют дороги до конца 2017 года

20:00В Одессе живет пес, который следит за чистотой на улице

19:45В Николаеве сбили 15-летнюю школьницу

19:34Суд отменил обратное переименование улиц в Одессе

19:14Во всей Сибири ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров

18:57Взрыв в центре Николаева

18:49Плохо? Поможет дерево

18:39Сегодня гопники в Украине никого не стесняются и не боятся: Монтян

18:23Браконьеры на Николаевщине за ночь выловили рыбы на 26 тысяч гривен

18:00Украинцы массово избавляются от долларов

17:43Уволенного директора «Николаевкоммунтранса» суд восстановил в должности

17:21"Я просто не реагирую на критику", - мэр Николаева

17:00Провалившийся асфальт в Николаеве обещают отремонтировать до конца мая

16:4152-летняя Алена Апина снялась в эротическом клипе

16:27Энтони Джошуа оказался на 4 кг тяжелее Кличко за сутки до боя

16:09В Миколаєві виступить відомий український науковець Ярослав Грицак

15:26Стивен Хокинг: Искусственный интеллект убьет человечество

15:05Клип «Экстаз» группы «Ленинград» собрал 2 млн просмотров за сутки‍

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

14.04.17 22:422300

В США к Пасхе приготовили 45-килограмовое шоколадное яйцо

15.04.17 08:006880

Суббота перед Пасхой, что нельзя делать, что можно, приметы и обычаи

15.04.17 10:011770

СБУ задержала в Одессе итальянца, укравшего 180 млн евро

15.04.17 10:101660

Николаевец продавал через интернет игрушечный танк и потерял две тысяч гривен

Самые читаемые

18.04.17 18:5329260

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

15.04.17 18:2210150

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

15.04.17 08:006880

Суббота перед Пасхой, что нельзя делать, что можно, приметы и обычаи

15.04.17 21:514630

Стартовала акция для молодежи «Николаевщина профессиональная»

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика