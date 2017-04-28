В Николаеве сбили 15-летнюю школьницу

28.04.17 19:45Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Вечером в пятницу, 28 апреля, на пересечении улиц Соборной (Советской) и Никольской в Николаеве автомобиль Mitsubishi Lancer сбил 15-летнюю школьницу.

Как сообщает Новости.N, автомобиль ехал по ул. Никольской, со стороны Московской, в направлении ул. Пушкинской. На перекрестке с улицей Соборной дорогу слева направо по ходу движения авто переходила школьница. Водитель не успел затормозить и сбил пешехода. Девочка ударилась головой о лобовое стекло и упала на асфальт.

Врач прибывшей на место происшествия «скорой» диагностировал у нее закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшую доставили в областную детскую больницу.

Место, на котором произошло ДТП, находится буквально в 3-5 метрах от нерегулируемого пешеходного перехода. Находится ли место происшествия в зоне действия знака «Пешеходный переход», предстоит выяснить следствию.

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Пятница, 28.04.2017

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