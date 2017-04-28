В центре Сум снимали порно с несовершеннолетними девочками

28.04.17 20:51Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

42-летний мужчина оборудовал порностудию дорогой техникой и "приглашал на работу" несовершеннолетних девушек.

В центре Сум обнаружили порностудию. 42-летний мужчина снимал "клубничку" в одной из квартир элитной многоэтажки, сообщает пресс-служба полиции области.

"Квартира, которую снимал мужчина едва ли не в самом центре Сум, была оборудована и компьютерной техникой, и веб-камерами, и даже дорогими осветительными приборами.

Кроме того, мужчина позаботился и о соответствующем антураже – его "модели" из числа несовершеннолетних девушек, которых он приглашал на "работу", располагали обольстительной интимной одеждой и соответствующими предметами. Студия работала в онлайн-режиме, собирая по ту сторону экранов любителей "клубнички", а "актрисы" за свою работу получали денежное вознаграждение", – рассказали в полиции.

Правоохранители установили двух "моделей", которые "работали" в порностудии. Одной девушке 22 года, другой – 17 лет. Мужчина постоянно подыскивал несовершеннолетних и, пользуясь их тяжелым материальным положением, использовал в качестве актрис, отмечают в полиции.

Сейчас злоумышленник задержан, в арендованной квартире правоохранители провели обыски. Организатору порностудии грозит до 12 лет лишения свободы.

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Пятница, 28.04.2017

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