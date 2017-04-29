В Киеве водителей оставили без газовых заправок

29.04.17 10:37Сколько просмотров этой статьи41Сколько комментариев этой статьи0

Выяснилось, что массовый демонтаж связан с тем,что практически все такие заправки были установлены нелегально.

По словам руководителя аппарата КГГА Владимира Бондаренко, столице уже демонтировано 350 нелегальных ГАЗС из 353.

«Оставшиеся три демонтируем до конца этой недели», — пообещал чиновник.

Выяснилось, что газозаправочные комплексы устанавливались в Киеве где попало: возле жилых домов, рядом с промзонами и вдоль дорог. Кроме того, в большинстве случаев игнорировались нормы безопасности.

Эксперты подсчитали, что установить нелегальный газовый модуль стоит примерно 20 тысяч долларов, из которых половина – покупка оборудования, а другая половина – взятки. Установка же официальной ГАЗС потянет на 200 тысяч долларов.

Нелегальные газовые заправки налоги практически не платили, в результате чего городской и государственные бюджеты недополучили десятки миллионов гривен, подытожили эксперты.

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