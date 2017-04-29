Губернатор Николаевщины встал на защиту своего «охранника»

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко прокомментировал конфликт, который произошел между журналистом телеканала «Интер» Кириллом Ющишеным и Дмитрием Мусаеляном.

Об этом сообщает корреспондент Шиповника.

Напомним, что журналист Кирилл Ющишен рассказал, что на него напал мужчина, которого не раз видели в окружении губернатора.

Ты (Кирилл Ющишен,– прим.) меня обвинил, что мой охранник тебя трогал. У меня нет охранников, никого. Есть люди, которые со мной были в том месте, куда многие не поехали. Скажи мне пожалуйста: ты меня обвинил? Я тебе сказал: «Выключи камеру». Ты хочешь сейчас разобраться, но сейчас скажи мне правду. Зачем ты мне это говоришь, чтобы дискредитировать меня? Я что мало сделал,– обратился губернатор к журналисту «Интера», – ты обвинил меня, в том, что это мой какой-то такой человек. У меня такого человека нет. Начни с другого. Скажи, что меня там побили, я вас прошу разобраться и я разберусь. Вот это правильная человеческая позиция. И честная. А не обвинять меня в том, что кто-то побил.

Отметив, что какой-либо конфликт мешает жить:

– Не нужно спекулировать, дайте построить область. Дайте. Любой конфликт мешает нам жить. Точка. Я дал ответ? Не имеет отношения. Точка. Это ваши вопросы, – сказал Алексей Савченко.

После Дмитрий Мусаелян извинился перед журналистом объяснив, что ему было интересно посмотреть на голосование «Оппозиционного блока» по вопросу признания РФ агрессором.

Я не видел на вас никакого бейджика, но, если вы журналист, я приношу свои извинения. Если вы гражданский человек, который не имеет отношения к журналистике, тогда я не понимаю, зачем вы совали мне в нос телефон. Но, как журналисту, приношу свои извинения. Никакого отношения к власти я не имею, мне интересно было, как Оппозиционный блок голосует против нашей Соборной самостоятельной независимой страны. Вот и все. Поэтому, если вы патриот и гражданин Украины, тогда извините, мы просто с вами друг друга не поняли, – сказал Дмитрий Мусаелян.

Также, Алексей Савченко отметил, что готов помогать журналистам, активистам и общественникам, если они обратятся за помощью.