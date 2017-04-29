Губернатор Николаевщины встал на защиту своего «охранника»

29.04.17 13:30Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко прокомментировал конфликт, который произошел между журналистом телеканала «Интер» Кириллом Ющишеным и Дмитрием Мусаеляном.

Об этом сообщает корреспондент Шиповника.

Напомним, что журналист Кирилл Ющишен рассказал, что на него напал мужчина, которого не раз видели в окружении губернатора.

Ты (Кирилл Ющишен,– прим.) меня обвинил, что мой охранник тебя трогал. У меня нет охранников, никого. Есть люди, которые со мной были в том месте, куда многие не поехали. Скажи мне пожалуйста: ты меня обвинил? Я тебе сказал: «Выключи камеру». Ты хочешь сейчас разобраться, но сейчас скажи мне правду. Зачем ты мне это говоришь, чтобы дискредитировать меня? Я что мало сделал,– обратился губернатор к журналисту «Интера», – ты обвинил меня, в том, что это мой какой-то такой человек. У меня такого человека нет. Начни с другого. Скажи, что меня там побили, я вас прошу разобраться и я разберусь. Вот это правильная человеческая позиция. И честная. А не обвинять меня в том, что кто-то побил.

Отметив, что какой-либо конфликт мешает жить:

– Не нужно спекулировать, дайте построить область. Дайте. Любой конфликт мешает нам жить. Точка. Я дал ответ? Не имеет отношения. Точка. Это ваши вопросы, – сказал Алексей Савченко.

После Дмитрий Мусаелян извинился перед журналистом объяснив, что ему было интересно посмотреть на голосование «Оппозиционного блока» по вопросу признания РФ агрессором.

Я не видел на вас никакого бейджика, но, если вы журналист, я приношу свои извинения. Если вы гражданский человек, который не имеет отношения к журналистике, тогда я не понимаю, зачем вы совали мне в нос телефон. Но, как журналисту, приношу свои извинения. Никакого отношения к власти я не имею, мне интересно было, как Оппозиционный блок голосует против нашей Соборной самостоятельной независимой страны. Вот и все. Поэтому, если вы патриот и гражданин Украины, тогда извините, мы просто с вами друг друга не поняли, – сказал Дмитрий Мусаелян.

Также, Алексей Савченко отметил, что готов помогать журналистам, активистам и общественникам, если они обратятся за помощью.

Похожие новости

27.04.17 12:41Депутаты Николаевского облсовета признали Россию страной-агрессором

27.04.17 12:30Охранник Савченко выгнал журналиста из сессионного зала

24.03.17 12:21Олексій Савченко у Врадіївці: «Залишайте політику за межами району, за межами області. Працюйте на громаду»

18.03.17 15:49Николаевский спортивный журналист Юрий Малышев отметил 70-летие!

17.03.17 19:29Олексій Савченко ознайомився з роботою заводу «Північний» компанії "Agrofusion"

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 29.04.2017

Закругление верхнее-левое

16:05В Николаевском районе прошел фестиваль хлеба

15:53На акции против Путина в Питере задержали около 30 человек

14:55Исследование: литр пива снимает боль лучше, чем парацетамол

14:38Берлускони споткнулся и разбил голову

14:24Турция заблокировала «Википедию»

14:02К причалу завода "Океан" в Николаеве пришвартовался танкер

13:44Вкусная жизнь: лучшие рецепты шашлыков на 1 мая

13:30Губернатор Николаевщины встал на защиту своего «охранника»

12:56Полезные советы: быстрый и эффективный способ помыть батареи

12:41Очаковский горсовет отменил решение исполкома о подорожании воды до 38 гривен за куб

12:28Межбанк: доллар перестал падать и готовится к реваншу

12:06Жена Виталия Кличко исполнит гимн Украины перед боем Владимира с Джошуа

11:44Субсидии в Украине будут выдавать по-новому: как измеинили систему

11:27«Кубок Ольвии — 2017». Николаев ждёт рыцарскую элиту

11:12Как безвиз с ЕС изменит Украину (видео)

10:4729 апреля: какой сегодня праздник

10:37В Киеве водителей оставили без газовых заправок

10:18В Николаевской области врач попался на взятке в 600 долларов

09:45В Николаеве наградили школьников - победителей конкурса «Лидер года»

09:30Минэкономразвития хочет на 11% поднять цену на водку

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

15.04.17 16:322090

Уорд включил Ломаченко в число лучших боксеров

15.04.17 17:122000

Суперлига: Химик добыл волевую победу над Днепром и вышел в финал

15.04.17 17:272230

В Южной Корее запустили 300 тысяч листовок на шарах в КНДР

15.04.17 17:461850

В Алеппо смертник убил десятки человек

Самые читаемые

18.04.17 18:5329430

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

15.04.17 18:2210290

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

15.04.17 21:514920

Стартовала акция для молодежи «Николаевщина профессиональная»

15.04.17 20:194550

В Николаеве вандалы испохабили подземный переход в парке "Победа"

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика