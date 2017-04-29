15.04.17 16:322090
Берлускони споткнулся и разбил голову
|29.04.17 14:38
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Экс-премьер вернется в Милан, где ему наложат швы
Экс-премьер вернется в Милан, где ему наложат швы
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони упал в своем доме в курортном городке Портофино. Об этом сообщили местные СМИ.
80-летний политик споткнулся о край ковра, упал и расшиб себе голову. Политик вернется в Милан, где ему наложат швы.
Врачи заявили, что травма не угрожает здоровью Берлускони.
Напомним, что это не первый случай, когда бывший премьер-министр Италии страдает из-за своей неаккуратности. Ранее Берлускони травмировал правую лодыжку, выходя из автомобиля. Из-за этого какое-то время он был вынужден ходить с костылем.