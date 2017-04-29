Берлускони споткнулся и разбил голову

29.04.17 14:38Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

Экс-премьер вернется в Милан, где ему наложат швы

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони упал в своем доме в курортном городке Портофино. Об этом сообщили местные СМИ.

80-летний политик споткнулся о край ковра, упал и расшиб себе голову. Политик вернется в Милан, где ему наложат швы.

Врачи заявили, что травма не угрожает здоровью Берлускони.

Напомним, что это не первый случай, когда бывший премьер-министр Италии страдает из-за своей неаккуратности. Ранее Берлускони травмировал правую лодыжку, выходя из автомобиля. Из-за этого какое-то время он был вынужден ходить с костылем.

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Суббота, 29.04.2017

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