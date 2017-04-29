Берлускони споткнулся и разбил голову

Экс-премьер вернется в Милан, где ему наложат швы

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони упал в своем доме в курортном городке Портофино. Об этом сообщили местные СМИ.

80-летний политик споткнулся о край ковра, упал и расшиб себе голову. Политик вернется в Милан, где ему наложат швы.

Врачи заявили, что травма не угрожает здоровью Берлускони.

Напомним, что это не первый случай, когда бывший премьер-министр Италии страдает из-за своей неаккуратности. Ранее Берлускони травмировал правую лодыжку, выходя из автомобиля. Из-за этого какое-то время он был вынужден ходить с костылем.